Приближаются Новогодние праздники и пора позаботится, чтобы эти дни прошли как по маслу



Как передает Politeka.net, даже не суеверные люди часто придерживаются определенных правил.

Так, большинство подсознательно придерживаются мнения, что пустая бутылка не стояла на столе.

Пустая бутылка - будь то бутылка из-под алкоголя, будь то ваза без воды. Должна быть немедленно убрана с новогоднего стола. Это правило также распространяется и на пустые тарелки.

Все пустые емкости обязательно нужно чем-то наполнить или вовсе убрать со стола. Считается, что пустые бутылки и пустая посуда на новогоднем столе привлекают плохую энергетику в доме.

Так в народе бытует мнение, что пустая бутылка на столе — символ безработицы.

Нарушив это негласное правило можно вызвать ссоры и несчастья в семье. Кроме того, пустые бутылки и тарелки не должны стоять под новогодней елкой. Это запрещено.

Также староверы считали, что пустые бутылки и остальная посуда под новогодней елкой могут лишить силы хозяина дома.

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