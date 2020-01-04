Фотограф продемонстрировал миру каково жить в стесненных условиях

Масаки Ямамото – фотограф из Японии, из города Кобе, не понаслышке знает, что такое «стесненные обстоятельства». В течение 18 лет он живет в крохотной однушке с мамой, папой, двумя сестрами и братьями-подростками. Как семеро человек уживаются на 7 квадратах, мужчина показал в фотопроекте «Мужество».

Ямамoтo былo 8, кoгда егo семью выселили из предыдущей квартиры. Oни целый месяц жили в машине, пoсле чегo рoдители oтдали детей в приют на 2,5 гoда, пoка сами не станут на нoги. Спустя 3 гoда семья вoссoединилась в этoй крoхoтнoй кoмнатушке. Отец Масаки работает водителем грузовика, а мать — кассиром в магазине. Вместе с пятью детьми они едят и спят в этих четырех стенах с въевшимся запахом сигаретного дыма, в окружении куч мусора. Единственное место в доме, где можно почувствовать себя свободным — это ванная.

Недавно фотограф показал, как выглядят самые богатые в мире монархи.На первом месте оказалась, конечно же, королева Великобритании. Традиционный подсчет состояния британской королевы не учитывает те уникальные объекты, которые воспринимаются как государственная собственность, и дает весьма скромную сумму в несколько сот миллионов долларов.

Между тем, с учетом стоимости Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца, дворцов Сент-Джеймс и Холируд, Виндзорского замка и других объектов недвижимости, находящихся в собственности монаршей семьи, а также королевской коллекции произведений искусства британский монарх занимает первую строчку в списке самых богатых коллег.

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