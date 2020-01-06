Четыре лучших совета по омоложению мозга

Сегодня люди живут намного дольше, чем когда-либо прежде в истории. Ожидаемая продолжительность жизни во многих странах превышает 80 лет, но, к сожалению, связанные с возрастом заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и диабет, понижают качество жизни.

С возрастом клетки головного мозга, которые обычно борятся с инфекцией и восстанавливают ткани, начинают атаковать здоровые клетки мозга. Возникает воспаление, нарушения в мышлении и заболевания.

Последние исследования показали, что негенетические факторы оказывают огромное влияние на то, насколько хорошо и долго мы живем, а значит нам под силу немного контролировать эти процессы.

Эксперты утверждают, что следующие четыре привычки положительно отражаются на здоровье нашего мозга:

Физическая активность

Достаточно всего 20 минут быстрой ходьбы в день, чтобы понизить риск развития деменции и улучшить общее состояние здоровья.

Также тренировки приводят к выработке эндорфинов, которые поднимают настроение.

Умственные упражнения

Игры, общение и путешествия укрепляют клетки мозга, а люди с высшим образованием реже страдают от деменции. Хотя смартфоны и новые технологии часто отвлекают нас, некоторые логические игры улучшают многозадачность и навыки решения проблем.

Стресс-менеджмент

Стресс сокращает количество клеток, отвечающих за память, а постоянная выработка кортизола вредит запоминанию. Однако медитация, йога, тай-чи и другие методы релаксации помогут справиться с стрессом и улучшить настроение и память. Медитация, к слову, улучшает показатели длины теломер, которые влияют на продолжительность жизни.

Здоровая диета

Люди с ожирением, которые теряют вес, испытывают значительные и продолжительные улучшения в работе памяти всего через 12 недель. Омега-3 и орехи уменьшают воспаление, связанное с нейродегенерацией. Фрукты и овощи замедляют действие окислительного стресса, который вызывает износ клеток мозга.

Ранее стало известно, что пересадка мозга стала возможно. Смертельно больные пациенты надеются на воскрешение после смерти и отдают свой мозг для пересадки донорам. Итальянские хирурги ближайшие три года планируют начать операции по пересадке головного мозга, который был предварительно замороженный.

«Люди, мозг которых был подвергнут криогенной заморозке, могут быть «разбужены» не позднее, чем через три года», -заявил итальянский хирург-новатор. Сначала профессор Серджо Канаверо планирует пересадить голову, а затем и сам мозг.

Напомним, что человеческий мозг способен на невообразимые вещи, уверяют нас ученые.

Также сообщалось, что американский диетолог рассказала, как помочь мозгу работать лучше.

Кроме этого, Politeka писала, что канадские ученые провели исследования и выяснили как беременность сказывается на мозге женщины.