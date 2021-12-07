Предприниматель и блогер Алексей Тригубенко, который был участником шоу "Холостячка", показался вместе с ведущим проекта Григорием Решетником, к которому обратился с просьбой.

Как пишет Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным отечественным бизнесменом, который занимается автомобилями. Блогер участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, но завоевать сердце знаменитости ему не удалось. После проекта Алексей перестал знакомиться с девушками и решил разобраться в себе, обратившись к психоаналитику. Теперь Тригубенко решил обратиться к ведущему "Холостячки" Григорию Решетнику, опубликовав сторис в Инстаграм.

На фото фото Григорий и Алексей сидели вместе, а рядом стояли бокалы. Тригубенко и Решетник о чем-то увлеченно беседовали в момент, когда был сделан снимок.

"Здесь я прошу Григория Решетника стать моим ментором по отношениям. Как думаете, он согласиться?", - написал тему разговора Алексей.

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