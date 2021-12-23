Как передает Politeka.net, Мадонна является всемирно известной американской певицей. Также она прославилась как актриса и продюсер. Мадонна поражает своим видом, ведь певице уже 63 года, и её внешность можно сравнить с самыми молодыми красавицами.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мадонна в студии звукозаписи, где работает над новым альбомом, устроила "кухню". Вместе со звукорежиссером певица решила пообедать. Мадонна позирует с бокалом вина в руках и пиццей.
"На кухне...", — рассказала Мадонна.
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Реакций и комментариев под новыми фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
Напомним, недавно певица устроила необычную фотосессию, где в театре устроила мытье полов.
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