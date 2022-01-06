Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной украинской певицей и победительницей "Танців з зірками". Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Санта опубликовала свое фото в стильной блузе и штанах. Образ звезда дополнила эффектной сумочкой.

"ИНТЕРВЬЮ СОБЧАК & БЛИНОВСКАЯ

Начну с того, что я (больше как исследователь, чем нуждающийся) проходила один марафон Елены по желаниям. Был ли он мне полезен? Условно.

Для людей, которые не знакомы с первоисточниками – Зеланд, Кехо, Трейси, Диспенза, Кондо и др. этот марафон точно пойдет на пользу (я 10 лет назад тоже не осилила Зеланда с первого раза).

Первое задание: очистить пространство (выбросить от 60 вещей). За это уже огромное спасибо:) Ведь многие люди годами собирают хлам, не понимая что это тянет их энергию.

Марафон хорошо проработан с точки зрения базовой психологии, информация структурирована и максимально упрощена. Пройдя его вы поймете чего хотите, убирая навязанное. Но для людей ищущих, начитанных, знающих – это начальная школа и давно пройденный этап. Всё зависит от того на какой ступени самопознания и познания жизни вы находитесь.

Но надо отдать Елене должное – людям заходит, она зарабатывает огромные деньги и прекрасно себя чувствует. Что бы о ней сейчас не писали, глупой ее точно не назовёшь.

Что касается интервью :

Как говорят - «не трогайте миф руками».

Я не поняла зачем она согласилась на это (возможно самоутвердиться, показать свою власть) и ещё более непонятно, почему вкладывая столько сил и денег в личный бренд, она не вложила в умение коммуницировать и красиво общаться. Ее поведение, ответы, мимика, смех, слезы выдавали в ней женщину с нестабильной психикой и «синдромом самозванца».

Ведь даже на фиг послать можно спокойно и уверенно, без негативных эмоций, с юмором, красиво защищая свои границы", - написала Санта.

Напомним, Димопулос показала, как подросла ее дочь от известного бизнесмена

Также Politeka сообщала, что Димопулос показала, какими подарками ее балуют в семье

А еще Politeka писала, что Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными



