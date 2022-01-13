Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников яркими кадрами с атмосферного украинского праздника Маланки. Руслана решила провести вечер перед Старым Новым годом со своими родителями, отправившись щедровать в компании других знакомых.

«Папа говорит, что у нас в деревне на Маланки порой такое творилось, что "хоть прячься"... Все было очень театрализовано и очень весело. Все были в костюмах, согласно своим персонажам… Ходили от дома к дому. Приносили радость и пожелания счастья и добра», - поделилась певица с поклонниками.

Она показала снимки, на которых они с родителями позировали рядом с другими щедровниками, часть из которых были в традиционных костюмах.

«Для меня было невероятной радостью сегодня погрузиться в ту атмосферу Маланки благодаря нашим гостям-щедровникам. От нашей же семьи желаем всем счастья, здоровья, с этим Святым Вечером, чтобы мы в счастье и здоровье эти праздники провели и следующих дождались», - обратилась к украинцам Руслана.

Напомним, Руслана поблагодарила украинцев, которые откликнулись на ее просьбу.

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