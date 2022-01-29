Победительница шоу «Холостяк» С Михаилом Заливако Анна Богдан показала как над ее внешностью "колдует" стилист

Как пишет Politeka.net, кадрами преображения Анна Богдан поделилась в своих stories Instagram.

На селфи, которое девушка сделала в гримерке перед зеркалом, она позировала в бежевом свитшоте и джинсах.

Стилист сделал ей красивую прическу с крупными локонами, которые ниспали на плечи. Также на лице Анны Богдан был сделан яркий макияж.

«Еле проснулась сегодня после вчерашних танцев. И такую красоту с самого утра творят», - сообщила она.

Отметим, что после окончалня романтического шоу «Холостяк» отношения Анны Богдан с Михаилом Заливако стали стремительно развиваться. Пара стала жить вместе и даже готовилась к свадьбе.

На страницах соцсетей Анна старается быть предельно откровенной со своими подписчиками. Она часто с ними общается и отвечает на их вопросы.

Когда ее спросили, собрала ли она уже" тревожный чемодан" и как относится к тому, что происходит в стране". Богдан решилась ответить на вопрос.

"Нет, верю, что все будет хорошо 🙏 Очень люблю свою страну и хочется жить мирно", - сказала избранница "Холостяка".

Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".

Напомним, что новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина после родов хвастнула фигурой в необычном купальнике: "Какая ты...".