Как пишет Politeka.net, кадрами преображения Анна Богдан поделилась в своих stories Instagram.
На селфи, которое девушка сделала в гримерке перед зеркалом, она позировала в бежевом свитшоте и джинсах.
Стилист сделал ей красивую прическу с крупными локонами, которые ниспали на плечи. Также на лице Анны Богдан был сделан яркий макияж.
«Еле проснулась сегодня после вчерашних танцев. И такую красоту с самого утра творят», - сообщила она.
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Отметим, что после окончалня романтического шоу «Холостяк» отношения Анны Богдан с Михаилом Заливако стали стремительно развиваться. Пара стала жить вместе и даже готовилась к свадьбе.
На страницах соцсетей Анна старается быть предельно откровенной со своими подписчиками. Она часто с ними общается и отвечает на их вопросы.
Когда ее спросили, собрала ли она уже" тревожный чемодан" и как относится к тому, что происходит в стране". Богдан решилась ответить на вопрос.
"Нет, верю, что все будет хорошо 🙏 Очень люблю свою страну и хочется жить мирно", - сказала избранница "Холостяка".
Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".
Напомним, что новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился".
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина после родов хвастнула фигурой в необычном купальнике: "Какая ты...".