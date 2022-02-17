Популярная украинская певица Надя Дорофеева примерила дерзкий образ, удивив своих поклонников, ведь стала практически неузнаваемой - комментарии под видео оказались разными.

Надя Дорофеева добилась большого успеха в творчестве, и не планирует останавливаться, пишет Politeka.net. В среду, 16 февраля, певица выпустила новый клип на песню "Raznotsvetnaya".

В видеоработе артистка примерила несколько ярких образов, один из которых привлек особое внимание - Надя Дорофеева предстала с короткими белыми волосами.

В Сети по-разному отреагировали на клип в целом и на образы певицы. В основном, людям понравилось, а некоторые даже признавались - кадры довели их до дрожи.

"Очень душевная песня, как же мне понравились все образы Нади🥰🥰🥰🥰 особенно с белой лошадью это 💣 бомба 💣 фигура шик 🔥🔥🔥🔥", "Клип необычный, для стиля Надежды. Но песня огонь и невероятная. Уверенна что уже завтра буду её напевать))", "Щас эта песня будет звучать из каждого утюга, даже кому не понравилось - смиритесь, навяжут))))", "Ваааууууу просто до дрожи сумасшедше и круто... это лучший из лучших клипов твоих 🔥🔥🔥", Кайф для ушей🥰💔образ просто супер🔥❤️‍🔥", - написали пользователи Сети.

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