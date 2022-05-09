Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, получившая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда практически 40 лет радует своей игрой в театре и кино и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Сумская поделилась фото со своей мамой, которой сейчас 88 лет.
"Мамочка", - написала Ольга.
На втором снимке Ольга уже была не только с мамой, но и дочерьми Анной и Тоней.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Будет победа, которой не было еще со Второй мировой": генерал высказался о сражениях ВСУ на Харьковщине
"Холостячка" Мишина показала, какая неприятность ее настигла: "Тут мне..."
Отель с людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу
Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен
"С днем мамы", - написано было на сторис.
А на последнем фото можно увидеть маму, дочь Анну, а также сестру Ольги - Наталью. Стоит отметить, что Ольга и Наталья долгое время находятся в ссоре и неизвестно, помирились ли сейчас сестры.
"Международный день матери", - написала Сумская.
Напомним, Сумская вспомнила, чем покоряла мужчин 26 лет назад
А еще Politeka писала, что Тоня Матвиенко встретилась с легендарной мамой впервые с начала войны, Сумская не сдержалась
Также Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела с Борисюком в день свадьбы