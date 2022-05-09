Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, получившая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда практически 40 лет радует своей игрой в театре и кино и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Сумская поделилась фото со своей мамой, которой сейчас 88 лет.

"Мамочка", - написала Ольга.

На втором снимке Ольга уже была не только с мамой, но и дочерьми Анной и Тоней.

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"С днем мамы", - написано было на сторис.

А на последнем фото можно увидеть маму, дочь Анну, а также сестру Ольги - Наталью. Стоит отметить, что Ольга и Наталья долгое время находятся в ссоре и неизвестно, помирились ли сейчас сестры.

"Международный день матери", - написала Сумская.

Напомним, Сумская вспомнила, чем покоряла мужчин 26 лет назад

А еще Politeka писала, что Тоня Матвиенко встретилась с легендарной мамой впервые с начала войны, Сумская не сдержалась

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