55-летняя Ольга Сумская показала кадры со своей 88-летней мамой и дочерьми.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, получившая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда практически 40 лет радует своей игрой в театре и кино и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Сумская поделилась фото со своей мамой, которой сейчас 88 лет.

"Мамочка", - написала Ольга.

На втором снимке Ольга уже была не только с мамой, но и дочерьми Анной и Тоней.

"С днем мамы", - написано было на сторис.

А на последнем фото можно увидеть маму, дочь Анну, а также сестру Ольги - Наталью. Стоит отметить, что Ольга и Наталья долгое время находятся в ссоре и неизвестно, помирились ли сейчас сестры.

"Международный день матери", - написала Сумская.

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