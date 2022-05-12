Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью "Розмова" приземлил украинцев и дал советы, как жить в условиях войны.
Евгений Клопотенко призвал не тешить себя иллюзиями по поводу того, что Россия в один день откажется от своих территориальных амбиций и оставит идеи захватить Украину. Он не считает, что война будет иметь логическое завершение в ближайшее время, поэтому советует подготовиться к образу жизни Израиля.
Украинцам нужно быть готовыми к войне в любой момент: знать, где ближайший бункер, узнавать свист ракет, владеть оружием.
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"Украина станет Израилем, победы не будет. Мы будем постоянно воевать, станем военной страной, будем жить в войне с россией. Ведь она никогда не уйдет с наших территорий, будет всегда нас мучить. Мы будем жить под тревоги, но научимся улыбаться. Жить, но знать, что делать, когда на нас будут нападать. Создадим самую большую армию в мире", – считает Евгений Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл, как приготовить идеальную тушенку.
Также Politeka писала, Клопотенко впечатлил поддержкой Украины, тысячи людей вышли на улицу.