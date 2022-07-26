Арсен Мирозян прокомментировал разгоревшийся из-за шоу "Взрослые девочки" языковой скандал. Отмазки Маши Ефросининой и Оли Поляковой, которые якобы не фонтанируют, "бекают, мекают" на родном языке, певца очень раздражают.
Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".
"Эти все отмазки: "Я не могу на украинском общаться". Так не делай этого вообще. Не выходите в эфир, не общайтесь с людьми, закрой нах*й свою передачу. Просто закрой нах*й. Как смотреть такую передачу, когда русский, как красная тряпка для быка? Снова, значит, есть за и против. Снова раздор", – отметил исполнитель Арсен Мирозян.
Мирзоян, в репертуаре которого исключительно украиноязычные песни, не понимает, почему многие его коллеги за 8 лет войны с россией так и не осознали, что российский – язык агрессора.
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"С 2014 года, когда началась война, Минкульт должен был что-то делать, артисты должны были осознать это. Но, как мы видим, не подействовало. И мало того, сохранили "русский мир" и притащили его сюда", – поделился своим мнением Арсен Мирозян.
Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.
Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.
Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.