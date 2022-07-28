Как сообщает Politeka.net, актриса и ведущая Лилия Ребрик потеряла работу — "Ранку з Україною" больше не будет, ведь Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Рината Ахметова. При этом актриса не унывает, а продолжает активничать.

В этот раз знаменитость в своем Инстаграм объявила о денежном розыграше, который устраивает.

"Дорогие друзья, всем привет. Мы планировали сделать это еще в феврале, но война внесла свои коррективы. Потому мне кажется, что сейчас самое время, когда мелочи могут сделать нас немного счастливее. Я хочу подарить нескольким из вас денежные подарки. Всем, к сожалению, не могу. Но мне так хочется, чтобы хоть кто-то из вас улыбнулся и порадовался", - отметила Лилия Ребрик.

Она не стала рассказывать об условиях и оставила ссылку @rebrik_darye, где каждый может ознакомится с ними сам.

ДЛЯ УЧАСТИЯ ТЕБЕ НУЖНО:

✅Подписаться на этот профиль @rebrik_darye; ⠀

✅Подписаться на всех спонсоров в разделе "Подписки" этого профиля в правом верхнем углу. ⠀

Список страниц, не допускаемых к участию в конкурсе ❌: страницы без личных фотографий; Страницы других конкурсов; Магазины, страницы брендов/компаний, торговые страницы, страницы фан-групп и сообществ; Спонсоры этого конкурса; Пользователи младше 16 лет; Страницы созданы менее чем за 2 недели до старта этого конкурса.

Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.

Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.

Также Politeka писала, что Ребрик показала красавца-мужа и дочерей, трепетное фото.