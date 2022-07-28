Как сообщает Politeka.net, актриса и ведущая Лилия Ребрик потеряла работу — "Ранку з Україною" больше не будет, ведь Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Рината Ахметова. При этом актриса не унывает, а продолжает активничать.
В этот раз знаменитость в своем Инстаграм объявила о денежном розыграше, который устраивает.
"Дорогие друзья, всем привет. Мы планировали сделать это еще в феврале, но война внесла свои коррективы. Потому мне кажется, что сейчас самое время, когда мелочи могут сделать нас немного счастливее. Я хочу подарить нескольким из вас денежные подарки. Всем, к сожалению, не могу. Но мне так хочется, чтобы хоть кто-то из вас улыбнулся и порадовался", - отметила Лилия Ребрик.
Она не стала рассказывать об условиях и оставила ссылку @rebrik_darye, где каждый может ознакомится с ними сам.
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Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.
Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.
Также Politeka писала, что Ребрик показала красавца-мужа и дочерей, трепетное фото.