Россиянам могут устроить на границе тест для путинистов, которых могут не пустить в страну.

На границе с Литвой могут начать вычислять россиян, которые поддерживают путина и не пускать их в страну. Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, если Европейский союз не согласится прекратить выдавать россиянам визы для поездок, литовские власти рассмотрят предложение запретить въезд российским туристам на свою территорию на региональном уровне. Об этом сообщает издание LRT.

"Прежде всего, мы ищем европейское решение, потому что оно является наиболее устойчивым и юридически правильным. Если оно не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", – заявил Ландсбергис.

Также дипломат убежден, что любой пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет на территорию Евросоюза, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

"Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только по этому ответу, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, сказал бы, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", – заявил глава литовской дипломатии.

"Литва может сделать это в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", - добавил он.

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