Известная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко с дочерью, убегая от вторжения рф, временно осела в Великобритании.

С начала полномасштабной войны Анита сознательно перешла с русского на украинский язык. В этот раз на своей странице в Instagram она решила продолжить тему языкового вопроса.

"Мое собственное, личное, никого ни к чему не заставляющее мнение в голос: пытаться выучить иностранный язык (английский, испанский, французский), когда ты не владеешь свободно украинским и являешься украинцем, как минимум странно, как максимум - не логично. Пытаться быть как нейтив спикер (как тот, кто на нем всю жизнь разговаривает), разговаривать флюентли (свободно) на иностранном, когда не можешь делать это на языке своего паспорта - это странность. Время на иностранный есть, на свой - нет 🙄", — пишет Луценко.

Звезда "Зважені та щасливі" признается, что все еще иногда в разговоре переходит на русский и пока не имеет достаточно словарного запаса, чтобы выражать все свои мысли, но продолжает упорно практиковаться и меняться к лучшему.





Украинцы в комментариях единогласно поддержали Аниту:

"Спасибо за пост. Важно, чтобы это говорили люди с миллионной аудиторией";

"Обожаю ваш голос и ваш украинский❤️Тот сезон "Зважених", где вы были ведущей - мой любимый!!";

"Поддерживаю 🔥язык имеет значение";

"Надеюсь, некоторых вы мотивируете";

"Даже если мы сами не всегда говорим на украинском, важно сделать так, чтобы на нем говорили наши дети".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.