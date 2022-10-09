Украинский продюсер Игорь Кондратюк признался, что ему было сложно работать с Натальей Могилевской в программе «Шанс».

Об этом он сообщил в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

«Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбическая, она интересна в своем движении, даже в своей дури такой я бы сказал шоубезнесовой», - расхвалил артистку Кондратюк.

Он считает, что Могилевская может всё, она - человек, которой не нужен продюсер.

«Еще не родился тот продюсер, который бы тебя продюсировал по крайней мере в нашей стране, я не говорю за британских», - объяснил он.

В тоже время Кондратюк признался, что с Могилевской очень сложно работать и рассказал, как это было, когда они вели программу «Шанс».

«Она немного неуправляемая. Может опоздать на съемку. А у нас тогда прямые эфиры уже были. И когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Сама себе продюсер. Сексизм тут не уместен. Мы потом даже отдыхали друг от друга после Шанса. Но она очень крутая», - сообщил в интервью Кондратюк.

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