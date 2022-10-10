В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала, что происходит в ее жизни, а также у ее мужа Александра Стоянова.

"Друзья, в последнее время очень много вопросов по поводу того, где и в каких спектаклях меня сейчас можно увидеть на сцене. Хочу сразу всех предупредить, из-за войны вынуждены были с Александром Стояновым отказаться от запланированных еще до войны гастролей. Стоянов потерял 120 спектаклей в Испании. А также гастроли по городам Польши, Чехии, Германии…", — пишет Кухар.

Последний спектакль Екатерины был в июле, и до весны 2023 года она не планирует выходить на сцену.

"Поэтому если вы увидите афишу, где рекламируется спектакль на эту осень или зиму, знайте, меня на сцене не будет. К сожалению, подобная практика случается не впервые. Помню, как даже в Украине обманывали людей и продавали билеты на мои спектакли, когда я в это время была в прямом эфире на шоу «Танці з зірками»", - отметила балерина.

Также за границей не раз незаконно пользовались фото и именами Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

«Лет 5-6 назад, мы со Стояновым приехали в Италию на гастроли и повсюду были расклеены лживые афиши с нашими фото. Рекламировалось представление, которое мы не должны были танцевать и указанная балетная кампания с которой мы не сотрудничали… Это был неприятный инцидент, ведь люди думали, что увидят нас на сцене, а перед ними мог танцевать кто-либо. Извините за неприятные новости. Отстаивайте и боритесь за ваши права", — добавила артистка.

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