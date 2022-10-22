Jerry Heil показала, как провела день рождения, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря своему хиту "Охрана - отмена", после чего о певице заговорили все. Сейчас Jerry Heil сотрудничает с самыми известными украинскими звездами и продолжает создавать хиты. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Я в Киеве, преодолела более 7 000 км, но иначе провести свой ДН не могла.

Друзья скинулись на хлопок к моему ДР 27 лет… Этот день настал: мы открываем сбор на 40 кошек для Джерри. Банка в тг канале.

Очень люблю пожелания на ДН! Основное уже захотела и задула, конечно. Теперь ваша очередь!", - написала звезда.

Леся Никитюк сразу же прокомментировала публикацию: "Солнышко, с твоим Днем! Я тебя люблю".

Продюсерка Ирина Горовая тоже не смогла пройти мимо: "С днем рождения".

Также к поздравлениям присоединился Евгений Белозеров: "С твоим днем. Пусть все будет хорошо".

Напомним, Jerry Heil посвятила новый трек путину, который взорвал сеть, видео

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