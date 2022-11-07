Страна-террор россия использовала около 80 процентов своих современных ракет. В частности, у захватчиков осталось около 120 "Искандеров". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Вадим Скибицкий журналистам The Economist.
Поскольку запасы рф пополняются иранцами, страна-агрессор может удвоить свои атаки. У Ирана кремль планирует закупить баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар". Их должны отправить по воздуху в Крым и по морю в российские порты на Каспийском море. Договоренности между странами уже достигнуты, говорят в ГУР.
Скибицкий отмечает, что у Украины нет эффективной защиты от иранских ракет, поэтому нуждается в современных системах ПВО. Он сообщил, что в октябре россияне выпустили 25 "Искандеров" по Украине, а ВСУ смогли сбить всего три. Пока использование россией таких ракет сдерживалось лишь дефицитом.
Напомним, Иран планирует отправить в россию новую партию боевых беспилотников, а также новые системы баллистических ракет для использования в Украине.
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