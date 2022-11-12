Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены останавливаться после освобождения от оккупантов Херсона. Он исключил возможность замораживания конфликта. Об этом Данилов сказал 11 ноября в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что на пока еще оккупированных территориях освобождения ждут наши люди.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский поставил ВСУ простую и понятную задачу – освобождение украинских территорий от оккупантов. Данилов отметил, что это будет сделано, воинам нужно лишь время.

Напомним, ранее о том, что РФ пытается заморозить войну и вынудить Украину сесть за стол переговоров, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. "Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Херсон, который более восьми месяцев был под российской оккупацией, возвращается под контроль Украины. 11 ноября в город вошли части Вооруженных сил Украины. В российском минобороны заявили, что вывели из Херсона 30 тысяч своих военных. Также было вывезено около 5 тыс. единиц вооружения, военной техники и "материального имущества".

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