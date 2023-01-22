На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных втрое дороже, чем они, например, стоят в киевских супермаркетах. Документ оказался у журналистов «Зеркала недели». В общем, на закупках еды могло быть украдено 4 миллиарда гривен. Министерство обороны на скандал пока никак не отреагировало.

Маричка Падалко добавила, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин призвал министра Резникова (фото 1) либо опровергнуть материал, обнародовав соглашение по адекватным ценам, либо уйти в отставку.

Враг дальше медленно оттесняет наши войска на Донбассе и возобновил попытки наступления на Запорожском фронте. Там его все атаки были отбиты. Разведка США считает, что потери россиян в Украине убитыми и ранеными составляют около 190 тысяч человек.

«Гребут всех» – украинская разведка распространила перехват телефонного разговора о состоянии российской мобилизации (видео 2).

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию предоставить Украине танки сейчас и указали на ведущую роль Берлина и ответственность как европейского лидера (фото 3).

В Мариуполе продолжает действовать сопротивление. Надпись «Слава ВСУ» появилась на казарме, где расположились оккупанты (фото 4).

В Киеве простились с погибшими в авиакатастрофе руководством и работниками МВД (фото 5), а в Броварах – с мамой и дочерью, погибшими в результате падения вертолета на детский сад (фото 6).

Также Маричка Падалко показала, как белорусский боец ​​полка им. Калиновского исполняет легендарное произведение Тараса Петриненко (видео 7).

Во львовском Музее науки появился новый интерактивный экспонат: теперь каждый может там потопить "Москву" (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.