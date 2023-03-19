Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире ютуб-канала "Говорить великий Львів" рассказал, оккупанты после неудачных атак на объекты критической инфраструктуры могут вернуться к своим планам по ударам на другие гражданские объекты.

"Тут нужно смотреть на то, что говорит враг, что планирует враг и какие уже были раньше сделаны действия. Какие были удары, по каким объектам. Если враг очевидно не достигнул успеха в атаках нашей критической инфраструктуры, а именно топливно-энергетического сектора, то очевидно, что приоритеты будут меняться", - отметил Игнат.

По словам эксперта, речь даже может идти не о новых приоритетах, а о возвращении к старым.

"Что они делали раньше? Мы видели бомбардировки, вернее ракетные обстрелы городов, таких как Харьков и Николаев. Вспомните их мэрии или облгосадминистрации, Киев вспомните, куда были обстрелы. Вспомним также, как противник пытался поражать наши гидротехнические сооружения. Есть моменты, где противник пытался в очистные сооружения попадать ракетами. Поэтому все, что есть в приоритетах целей, а они об этом говорят на своих пропагандонских каналах постоянно, куда нужно бить, и как нужно делать. Здесь не надо иметь никакой разведывательной информации, а понимать, что враг захочет наносить удары по "самых больных" наших местах. И не только по военных", - рассказал спикер.

По словам Юрия Игната, украинцам нужно приготовится морально к различным сценариям. А военные на своем месте уже начали усиливаться. Он также намекнул на новые поставки вооружения от западных партнеров.

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