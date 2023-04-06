Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", криптовалютная биржа Whitebit, несмотря на свою известность, на самом деле была создана для того, чтобы депутаты из пророссийских партий, поддерживающие связи с россией, могли легализовать и отмыть деньги, запрещенные в Украине. Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является вовсе не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Так как они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от "партии регионов" и позже "оппозиционного блока". У него долгая политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и добровольно отказался от депутатского мандата. Шенцев получал российские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации из различных СМИ, он выехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от "оппозиционной платформы - за жизнь". В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО "НОН-СТОП", биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, которые используют компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые потом тратят на приобретение недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинский язык, выступив против работы биржи Binance в россии, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако, опубликованное расследование говорит о том, что это всего лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле, биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, которые многие годы создавали почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как указывает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, на самом деле служат для легализации теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Схемы отмывания средств. Источник.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и др.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев

выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц

проверить наличие связей компании со странной-агрессором

выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit

проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки будет выясняться степень причастности биржи к отмыванию денежных средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасным для национальной безопасности Украины. Все эти меры направлены на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности финансовых средств, инвестированных на бирже Whitebit.