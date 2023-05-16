Об этом, как пишет Politeka.net, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств…», – заявил Буданов.

Также Кирилл Буданов выразил надежду относительно ближайшего будущего: "Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много".

Тезисы нового интервью Буданова Иванов разместил на своей странице в Инстаграм.

Также начальник ГУР предположил, чем может закончиться противостояние главаря «Вагнера» Пригожина с российскими властями. Так, по мнению Буданова, Пригожин может победить.

Отвечая на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" и установить в России нового тирана, начальник ГУР сказал "да".

Относительно табакерки – это отсылка к убийству Павла I. Российский император погиб в результате сговора с участием гвардейских офицеров в здании Михайловского замка.

В полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню императора и, в результате конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом.

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Тысячи "вагнеровцев" попали в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пригожин в отчаянии предлагал ВСУ сделку.

Также сообщалось, что россияне теряют позиции, ВСУ мощно идут вперед.