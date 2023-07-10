"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить кабачковую запеканку со шпинатом и сыром.
Вообще, если вам не нравятся сложные рецепты, звезда "Мастер Шеф" Клопотенко советует полюбить запеканки – просто смешиваете несколько ингредиентов, выкладываете их в форму, блюдо быстро запекается в духовке – и можно смаковать.
Для этого рецепта кабачковой запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кабачок или цуккини
- 125 г шпината
- 2 ст. л. масла
- 30 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- 150 г твердого сыра
- 200 мл сливок жирностью 33%
- соль и перец по вкусу
Кабачок или цуккини нарезаем кружочками. Сыр натираем на крупной терке.
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"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко разогревает сковороду со смесью сливочного и оливкового масла (пока берем 1 ст.л.). Выкладываем шпинат и тушим его около 5 минут, добавляя раздавленные зубчики чеснока. Также добавляем соль и черный перец по вкусу.
Добавляем в шпинат сливки и половину натертого сыра, хорошо все перемешиваем и тушим еще несколько минут.
Дно керамической формы победитель "Мастер Шеф" Клопотенко смазывает 1 ст.л. растительного масла и выкладывает кружочки кабачка. Сверху распределяем смесь тушеного шпината с сыром, а сверху посыпаем оставшимся тертым сыром.
Отправляем запеканку в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
"Запекайте в духовке в течение 10-15 минут до состояния аль-денте цуккини. Овощи должны быть слегка жесткими внутри", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
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