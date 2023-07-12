"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сырую аджику с хмели-сунели - это будет отличный соус к мясу, овощам или рыбе. На ее приготовление уйдет буквально 10 минут, а хранить такую ​​аджику в холодильнике в простерилизованных банках можно около двух недель.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 800 мл):

500 г томатов сорта Сливка (лучше выбирать томаты плотной структуры, чтобы соус не был слишком жидким)

300 г сладкого красного перца (если хотите поэкспериментировать с цветом, то можно желтый)

1 перец чили

6-7 зубчиков чеснока

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

30 мл уксуса 9%

1 ч. л. хмели-сунели

Помидоры моем, разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Сладкий перец и чили также моем, разрезаем пополам, убираем семена. Нарезаем все на кусочки, которые будет удобно добавлять в мясорубку.

Нарезанные помидоры, сладкий перец, чили и зубчики чеснока "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко пропускает через мясорубку. Затем добавляет к перекрученным овощам сахар, хмели-сунели, уксус и соль.

Дальше звезда "Мастер Шеф" Клопотенко перемешивает все деревянной лопаткой, чтобы не окислять соус металлом. Готовый соус можно либо сразу подавать к столу, либо разлить в простерилизованные сухие банки и поставить в холодильник.

Если вы любите острое, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует также попытаться приготовить аджику не с перцем чили и хмели-сунели, а с хреном, чесноком и кориандром.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт шаурмы.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт простого и полезного пирога из овсянки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко рассекретил рецепт пюре из буряка.