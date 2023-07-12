"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сырую аджику с хмели-сунели - это будет отличный соус к мясу, овощам или рыбе. На ее приготовление уйдет буквально 10 минут, а хранить такую аджику в холодильнике в простерилизованных банках можно около двух недель.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 800 мл):
- 500 г томатов сорта Сливка (лучше выбирать томаты плотной структуры, чтобы соус не был слишком жидким)
- 300 г сладкого красного перца (если хотите поэкспериментировать с цветом, то можно желтый)
- 1 перец чили
- 6-7 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 30 мл уксуса 9%
- 1 ч. л. хмели-сунели
Помидоры моем, разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Сладкий перец и чили также моем, разрезаем пополам, убираем семена. Нарезаем все на кусочки, которые будет удобно добавлять в мясорубку.
Нарезанные помидоры, сладкий перец, чили и зубчики чеснока "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко пропускает через мясорубку. Затем добавляет к перекрученным овощам сахар, хмели-сунели, уксус и соль.
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Дальше звезда "Мастер Шеф" Клопотенко перемешивает все деревянной лопаткой, чтобы не окислять соус металлом. Готовый соус можно либо сразу подавать к столу, либо разлить в простерилизованные сухие банки и поставить в холодильник.
Если вы любите острое, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует также попытаться приготовить аджику не с перцем чили и хмели-сунели, а с хреном, чесноком и кориандром.
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