"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сырую аджику с хмели-сунели - это будет отличный соус к мясу, овощам или рыбе. На ее приготовление уйдет буквально 10 минут, а хранить такую ​​аджику в холодильнике в простерилизованных банках можно около двух недель.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 800 мл):

  • 500 г томатов сорта Сливка (лучше выбирать томаты плотной структуры, чтобы соус не был слишком жидким)
  • 300 г сладкого красного перца (если хотите поэкспериментировать с цветом, то можно желтый)
  • 1 перец чили  
  • 6-7 зубчиков чеснока   
  • 1 ч. л. соли  
  • 1 ч. л. сахара  
  • 30 мл уксуса 9% 
  • 1 ч. л. хмели-сунели  

аджика, рецепт, "Мастер Шеф"

Помидоры моем, разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Сладкий перец и чили также моем, разрезаем пополам, убираем семена. Нарезаем все на кусочки, которые будет удобно добавлять в мясорубку.  

Нарезанные помидоры, сладкий перец, чили и зубчики чеснока "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко пропускает через мясорубку. Затем добавляет к перекрученным овощам сахар, хмели-сунели, уксус и соль.

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Евгений Клопотенко

Дальше звезда "Мастер Шеф" Клопотенко перемешивает все деревянной лопаткой, чтобы не окислять соус металлом. Готовый соус можно либо сразу подавать к столу, либо разлить в простерилизованные сухие банки и поставить в холодильник.

Если вы любите острое, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует также попытаться приготовить аджику не с перцем чили и хмели-сунели, а с хреном, чесноком и кориандром.

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