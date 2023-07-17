"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованую свеклу, которая станет идеальной, действительно украинской закуской на зиму. Затем ее можно добавлять в салаты, в борщ, а также в сендвичи с мясом.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете рыбы на 3 банка по 1 л):
- 5 кг свеклы (мы будем мариновать ее целиком, поэтому надо выбирать мелкие)
- 6 горошин душистого перца
- 6 горошин черного перца
- 3 лавровых листа
- 2 л воды
- 4 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 4 ст.л. уксуса 9%
Моем свеклу, складываем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы полностью ее покрыла, и ставим вариться на 50 минут. Готовую свеклу нужно достать из воды, дать ей остыть и почистить от кожуры.
Пока с овеклахлаждается "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко стерилизует банки и крышки. Есть несколько способов: на пару, в духовке или микроволновке.
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В простерилизованные банки выкладываем очищенную свеклу, а также в каждую банку добавляем по лавровому листочку, по две горошины душистого перца и две черного.
Чтобы приготовить маринад, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает в кастрюлю 2 л воды, добавляет туда соль, сахар и уксус, дает этой смеси закипеть, проваривает еще две минуты и разливает по банкам.
Накрываем банки стерильными крышками. А дальше "Мастер Шеф" Клопотенко советует провести стерилизацию еще раз: на дно кастрюли шеф-повар кладет ткань, на нее ставит банки со свеклой и маринадом, и заливает в кастрюлю воду до середины банки или по плечики. Доводим воду до кипения, убавляем огонь и стерилизуем банки 20 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки и оставляем их в таком положении на сутки. Далее маринованую свеклу, как и другую консервацию, храним в прохладном темном месте.
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