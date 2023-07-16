Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал простой пошаговый рецепт жульена с курицей и грибами. Более распространенный способ приготовления этого блюда – запекание в духовке, но мы будем жарить жульен на сковороде.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 500 г куриного филе (стрипсов)
- 500 г шампиньонов
- 2 ст.л. растительногомасла
- 40 г сливочного масла
- 1 луковица
- 1 ст.л. муки
- 200 г сметаны
- 100 г сливок жирностью 20%
- 5 веточек петрушки
- 150 г твердого сыра
- соль и перец по вкусу
Грибы "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, разрезает их на четыре частицы и обжаривает на смеси 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла.
Стрипсы из куриного филе разрезаем пополам, чтобы они побыстрее приготовились. Лук нарезаем кубиком. На чистой сковороде разогреваем 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла, обжариваем на этой смеси курицу вместе с луком 4-5 минут.
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Далее на сковороду с курицей победитель "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет муку и обжаренные шампиньоны. Также добавляем сметану, сливки и хорошо все перемешиваем.
Петрушку измельчаем, сыр натираем на терке.
"Посыпьте блюдо петрушкой и сыром, накройте крышкой и тушите еще 10 минут. Подавайте жульен горячим прямо на сковороде или разложив по тарелкам", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
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