Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал простой пошаговый рецепт жульена с курицей и грибами. Более распространенный способ приготовления этого блюда – запекание в духовке, но мы будем жарить жульен на сковороде.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г куриного филе (стрипсов)

500 г шампиньонов

2 ст.л. растительногомасла

40 г сливочного масла

1 луковица

1 ст.л. муки

200 г сметаны

100 г сливок жирностью 20%

5 веточек петрушки

150 г твердого сыра

соль и перец по вкусу

Грибы "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, разрезает их на четыре частицы и обжаривает на смеси 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла.

Стрипсы из куриного филе разрезаем пополам, чтобы они побыстрее приготовились. Лук нарезаем кубиком. На чистой сковороде разогреваем 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла, обжариваем на этой смеси курицу вместе с луком 4-5 минут.

Далее на сковороду с курицей победитель "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет муку и обжаренные шампиньоны. Также добавляем сметану, сливки и хорошо все перемешиваем.

Петрушку измельчаем, сыр натираем на терке.

"Посыпьте блюдо петрушкой и сыром, накройте крышкой и тушите еще 10 минут. Подавайте жульен горячим прямо на сковороде или разложив по тарелкам", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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