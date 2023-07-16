Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал простой пошаговый рецепт жульена с курицей и грибами. Более распространенный способ приготовления этого блюда – запекание в духовке, но мы будем жарить жульен на сковороде.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (стрипсов)
  • 500 г шампиньонов
  • 2 ст.л. растительногомасла
  • 40 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 1 ст.л. муки
  • 200 г сметаны
  • 100 г сливок жирностью 20%
  • 5 веточек петрушки
  • 150 г твердого сыра
  • соль и перец по вкусу

рецепт, "Мастер Шеф"

Грибы "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, разрезает их на четыре частицы и обжаривает на смеси 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла.

Стрипсы из куриного филе разрезаем пополам, чтобы они побыстрее приготовились. Лук нарезаем кубиком. На чистой сковороде разогреваем 20 г сливочного масла и 1 ст.л. растительного масла, обжариваем на этой смеси курицу вместе с луком 4-5 минут.

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Далее на сковороду с курицей победитель "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет муку и обжаренные шампиньоны. Также добавляем сметану, сливки и хорошо все перемешиваем.

Петрушку измельчаем, сыр натираем на терке.

"Посыпьте блюдо петрушкой и сыром, накройте крышкой и тушите еще 10 минут. Подавайте жульен горячим прямо на сковороде или разложив по тарелкам", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

рецепт, "Мастер Шеф"

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