Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный гороховый крем-суп без мяса.
Для бульона нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 средняя морковь
- 1 репчатый лук
- 2,5 л воды
- 1 лавровый лист
Дальше уже для приготовления крем-супа "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:
- 300 г сухого колотого шлифованного гороха
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- 3 средних картофеля
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1/3 ч. л. соли (+довести до вкуса)
Чистим все овощи: морковь, лук и картофель.
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В кастрюлю "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает 2,5 л воды, целыми отправляет туда морковку и луковицу, добавляет лавровый лист. Горох промываем и тоже выкладываем в кастрюлю. Доводим все до кипения, затем варим еще 40 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.
Далее нарезаем картошку кубиком среднего размера и добавляем ее в кастрюлю.
Морковь и лук победитель " Мастер Шеф" Клопотенко тоже нарезает средним кубиком. На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук, чтобы он стал мягким, а затем добавляем морковь, солим и пассеруем все вместе 5 мин.
Отварной лук, морковь и лавровый лист убираем из супа, а вместо этого добавляем в кастрюлю где-то четверть пассерованных овощей. Даем закипеть и варим суп еще 10 минут, при необходимости подсаливаем.
После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко снимает кастрюлю с плиты и пробивает суп погружным блендером в однородную консистенцию. Готовый крем-суп разливаем в тарелки, а уже сверху выкладываем оставшуюся пассерованную морковь с лучком.
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