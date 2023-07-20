Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный гороховый крем-суп без мяса.

Для бульона нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 средняя морковь

1 репчатый лук

2,5 л воды

1 лавровый лист

Дальше уже для приготовления крем-супа "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:

300 г сухого колотого шлифованного гороха

1 морковь

1 репчатый лук

3 средних картофеля

2 ст. л. подсолнечного масла

1/3 ч. л. соли (+довести до вкуса)

Чистим все овощи: морковь, лук и картофель.

В кастрюлю "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает 2,5 л воды, целыми отправляет туда морковку и луковицу, добавляет лавровый лист. Горох промываем и тоже выкладываем в кастрюлю. Доводим все до кипения, затем варим еще 40 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.

Далее нарезаем картошку кубиком среднего размера и добавляем ее в кастрюлю.

Морковь и лук победитель " Мастер Шеф" Клопотенко тоже нарезает средним кубиком. На разогретой сковороде с растительным маслом сначала обжариваем лук, чтобы он стал мягким, а затем добавляем морковь, солим и пассеруем все вместе 5 мин.

Отварной лук, морковь и лавровый лист убираем из супа, а вместо этого добавляем в кастрюлю где-то четверть пассерованных овощей. Даем закипеть и варим суп еще 10 минут, при необходимости подсаливаем.

После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко снимает кастрюлю с плиты и пробивает суп погружным блендером в однородную консистенцию. Готовый крем-суп разливаем в тарелки, а уже сверху выкладываем оставшуюся пассерованную морковь с лучком.

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