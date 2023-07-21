"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить банановое мороженое в домашних условиях. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов, а технология настолько проста, что с ней справится даже ребенок.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • бананы – 4 шт.
  • сливки жирностью 33% – 200 мл
  • сахарная пудра – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 20 г

Подавать такое мороженое "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует с орешками (обычными или карамелизированными), с вареньем или карамелью, а также можно добавлять печенье.

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала чистим бананы, разламываем или нарезаем их произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера. К бананам победитель "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет сливки, сахарную пудру, ванильный сахар и перебивает все в однородную массу.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

У обиженного Путина новый циничный план: пострадает не только Украина

Россияне готовятся к новому наступлению, что известно: "Попытаются ломануться в направлении…"

Ракета превратила большой жилой дом в Николаеве в горящие руины: "Враг звереет"

Новая беспощадная атака "Шахедов": есть попадания, вспыхнули страшные пожары
Показать еще

Банановую смесь выкладываем в форму и отправляем в морозилку на несколько часов до готовности (в идеале в сутки). При этом "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что мороженое можно заморозить в одной большой стеклянной форме – этот в ариант более удобен для подачи с добавками, или же можно воспользоваться порционными формочками для мороженого – этот вариант лучше подойдет, например, для каких-то вечеринок.

Также звезда "Мастер Шеф" Клопотенко советует перед подачей мороженого переставить его из морозилки в холодильник примерно на 10 минут, так оно будет легче набираться в ложку.

Евгений Клопотенко

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт шаурмы.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт простого и полезного пирога из овсянки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко рассекретил рецепт пюре из буряка.