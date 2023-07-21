"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить банановое мороженое в домашних условиях. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов, а технология настолько проста, что с ней справится даже ребенок.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- бананы – 4 шт.
- сливки жирностью 33% – 200 мл
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 20 г
Подавать такое мороженое "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует с орешками (обычными или карамелизированными), с вареньем или карамелью, а также можно добавлять печенье.
Сначала чистим бананы, разламываем или нарезаем их произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера. К бананам победитель "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет сливки, сахарную пудру, ванильный сахар и перебивает все в однородную массу.
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Банановую смесь выкладываем в форму и отправляем в морозилку на несколько часов до готовности (в идеале в сутки). При этом "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что мороженое можно заморозить в одной большой стеклянной форме – этот в ариант более удобен для подачи с добавками, или же можно воспользоваться порционными формочками для мороженого – этот вариант лучше подойдет, например, для каких-то вечеринок.
Также звезда "Мастер Шеф" Клопотенко советует перед подачей мороженого переставить его из морозилки в холодильник примерно на 10 минут, так оно будет легче набираться в ложку.
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