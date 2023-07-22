"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сочные фаршированные перцы с нежной начинкой.

Для приготовления перцев по этому рецепту нам понадобятся следующие ингредиенты:

круглозернистий рис - 100 г

вода - 200 мл

перец белозерка – 11 шт.

репчатый лук – 1 шт.

подсолнечное масло – 1 ст. л.

фарш из свинины – 500 г

соль – ½ ч. л.

душистый перец - 2 горошины

1 лавровый лист

Для заливки звезда "Мастер Шеф" Клопотенко берет:

2 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

500 мл воды

Для подачи также понадобятся сметана и зелень петрушки по вкусу.

Рис хорошо промываем и в кастрюле заливаем 200 мл воды, ставим на плиту, доводим до кипения и варим без крышки до полуготовности примерно 7 минут. Дальше "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко снимает рис с огня, накрывает крышкой и отставляет.

Перец моем и срезаем с каждого вершочек (примерно на 1 см, вместе с плодоножкой), чистим от семян и прожилок. Лук чистим и нарезаем кубиком среднего размера.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук до прозрачности. Выкладываем его в глубокую миску, добавляем фарш и отварной рис (лишнюю жидкость нужно сцедить), солим и хорошо все перемешиваем. Фаршируем перцы этой начинкой и плотно выкладываем их в кастрюлю.

Чтобы приготовить заливку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто смешивает томатную пасту, сахар, соль и воду, чтобы все растворилось. Заливаем перцы, в кастрюлю добавляем горошины душистого перца и лавровый лист.

Тушить перцы нужно на маленьком огне, неплотно накрыв крышкой, 50 минут после закипания. Подает готовые фаршированные перцы победитель "Мастер Шеф" Клопотенко со сметаной и измельченной петрушкой.

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