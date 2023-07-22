Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил украинцам еще один интересный рецепт заготовок на зиму.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованный чеснок зубчиками.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на пол-литровую банку):

чеснок – 200 г (подойдет и старый, и молодой)

вода - 250 мл

розмарин – 2 веточки

сахар – 1,5 ст. л.

соль – 1 ст. л.

яблочный уксус – 100 мл (можно брать и обычный)

подсолнечное масло – 200 мл

Вообще, поскольку маринованного чеснока много съесть не получится, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует его консервировать в небольших банках объемом 500 мл или 300 мл.

Для начала нужно стерилизовать банки и крышки. Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предлагает такой способ: наливаем в кастрюлю воду, сверху ставим сотейник, а на него – банку вверх дном. Пропаривать банки и крышки нужно 15 минут.

Чеснок чистим от шелухи. Веточки розмарина моем и просушиваем бумажным полотенцем.

Чтобы приготовить маринад, в сотейник отправляем 250 мл воды, сахар и соль, доводим до кипения, помешивая, чтобы компоненты растворились. Далее добавляем туда же очищенные зубчики чеснока, даем закипеть и варим еще четыре минуты. Вливаем яблочный уксус, перемешиваем, снова даем закипеть и провариваем еще две минуты.

Далее звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко сливает маринад, а зубчики чеснока выкладывает в стерилизованную банку, заливает растительным маслом, добавляет веточки розмарина и плотно закрывает крышкой.

Есть маринованный чеснок можно уже через две недели, а хранить его нужно в прохладном месте до года.

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