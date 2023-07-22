Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованный чеснок зубчиками.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на пол-литровую банку):

  • чеснок – 200 г (подойдет и старый, и молодой)
  • вода - 250 мл
  • розмарин – 2 веточки
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • яблочный уксус – 100 мл (можно брать и обычный)
  • подсолнечное масло – 200 мл

Вообще, поскольку маринованного чеснока много съесть не получится, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует его консервировать в небольших банках объемом 500 мл или 300 мл.

рецепт, "Мастер Шеф"

Для начала нужно стерилизовать банки и крышки. Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предлагает такой способ: наливаем в кастрюлю воду, сверху ставим сотейник, а на него – банку вверх дном. Пропаривать банки и крышки нужно 15 минут.

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Чеснок чистим от шелухи. Веточки розмарина моем и просушиваем бумажным полотенцем.

Чтобы приготовить маринад, в сотейник отправляем 250 мл воды, сахар и соль, доводим до кипения, помешивая, чтобы компоненты растворились. Далее добавляем туда же очищенные зубчики чеснока, даем закипеть и варим еще четыре минуты. Вливаем яблочный уксус, перемешиваем, снова даем закипеть и провариваем еще две минуты.

Далее звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко сливает маринад, а зубчики чеснока выкладывает в стерилизованную банку, заливает растительным маслом, добавляет веточки розмарина и плотно закрывает крышкой.

Есть маринованный чеснок можно уже через две недели, а хранить его нужно в прохладном месте до года.

Евгений Клопотенко

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