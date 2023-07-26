Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованные кабачки с укропом и чесноком на зиму.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет такие ингредиенты (в расчете на две литровые банки или четыре банка по 0,5 л):

кабачки – 1,2 кг (лучше выбирать молодые плоды небольшого размера, без повреждений)

6 душистых перцев

6 перцев черных горошком

2 лавровых листа

2 зонтика укропа

чеснок – 10 зубчиков

вода - 900 мл

соль – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус - 60 мл

Сначала банки и крышки нужно простерилизовать любым удобным для вас способом.

Кабачки победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо вымывает и нарезает брусочками по 5-6 см.

В простерилизованные литровые банки выкладываем по три душистых перца, по три перца горошком, по одному лавровому листу и зонтику укропа и по пять зубчиков чеснока и, собственно, нарезанные кабачки.

Чтобы приготовить маринад, "Мастер Шеф" Клопотенко кипятит 900 мл воды, растворив в них соль и сахар, в конце добавляет уксус, размешивает и снимает с огня. Этим маринадом заливаем кабачки в банках.

На дно большой просторной кастрюли кладем ткань, наливаем воду и кипятим ее. Ставим в воду банки, накрыв их крышками и стерилизуем кабачки 10 минут после закипания.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто закручивает крышки, переворачивает банки с кабачками и оставляет стоять крышкой вниз до полного охлаждения.

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