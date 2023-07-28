Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить тушеные кабачки с овощами.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 морковь

1 репчатый лук

2 кабачка среднего размера (лучше брать молодые)

2 ст. л. подсолнечного масла

½ ч. л. копченой соли

⅓ ч. л. черного молотого перца

⅓ ч. л. хмели-сунели

½ ч. л. сока лимона

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует экспериментировать со специями, по желанию можно добавлять копченую паприку, молотый кориандр, зерна фенхеля, сушеный укроп или чеснок.

Морковь и лук победитель "Мастер Шеф" Клопотенко чистит и нарезает кубиком среднего размера (со стороной примерно 1 см). С кабачков шкурку снимать не надо, только срезаем хвостики, нарезаем так же средним кубиком.

На разогретую сковороду с маслом сначала выкладываем лучок и обжариваем его на среднем огне до мягкости. Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет на сковороду морковь, убавляет огонь, накрывает крышкой и готовит 5 минут, до золотистости.

Затем выкладываем на сковороду кабачки, добавляем соль, перец, хмели-сунели, перемешиваем. Тушим овощи 10 минут на маленьком огне (крышкой накрывать не нужно), периодически помешивая.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что важно, чтобы кабачки были состояния аль денте, немного хрустели. За минуту до окончания приготовления поливаем овощи лимонным соком. Подавать такие тушеные кабачки лучше теплыми как гарнир к мясным блюдам.

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