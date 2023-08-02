Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овсяноблины на молоке.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- крупнозерновые овсяные хлопья – 16 ст. л. (320 г)
- 8 яиц
- 200 мл молока жирностью 2,5%
- 4 ч. л. сахара
- 4 ч. л. соли
- 2 ст. л. подсолнечного масла + 3 ст. л. для смазывания сковороды
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также решил помочь тем, кто следит за фигурой, и сразу посчитал калорийность таких овсяноблинов.
По его словам, если четко придерживаться рецепта и брать продукты такой же жирности, то общая калорийность овсяноблинов составит 2656 ккал. Потому победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предлагает разделить их на четыре порции по 664 ккал.
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Овсяные хлопья "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет в чащу блендера и перебивает до средней крошки.
Чтобы приготовить тесто для овсяноблинов, пересыпаем овсяную крошку в глубокую миску, добавляем молоко, яйца, сахар, соль и 2 ст. л. подсолнечного масла. С помощью венчика перемешиваем все до однородной консистенции – густота будет средней между тестом на блины и оладьи.
На сковороде, смазанной подсолнечным маслом, жарим овсяноблины так же, как обычно готовим обычные блины. Готовые блины "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко складывает один на один и предлагает подавать с любимыми начинками.
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