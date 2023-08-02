Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить овсяноблины на молоке.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

крупнозерновые овсяные хлопья – 16 ст. л. (320 г)

8 яиц

200 мл молока жирностью 2,5%

4 ч. л. сахара

4 ч. л. соли

2 ст. л. подсолнечного масла + 3 ст. л. для смазывания сковороды

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также решил помочь тем, кто следит за фигурой, и сразу посчитал калорийность таких овсяноблинов.

По его словам, если четко придерживаться рецепта и брать продукты такой же жирности, то общая калорийность овсяноблинов составит 2656 ккал. Потому победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предлагает разделить их на четыре порции по 664 ккал.

Овсяные хлопья "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет в чащу блендера и перебивает до средней крошки.

Чтобы приготовить тесто для овсяноблинов, пересыпаем овсяную крошку в глубокую миску, добавляем молоко, яйца, сахар, соль и 2 ст. л. подсолнечного масла. С помощью венчика перемешиваем все до однородной консистенции – густота будет средней между тестом на блины и оладьи.

На сковороде, смазанной подсолнечным маслом, жарим овсяноблины так же, как обычно готовим обычные блины. Готовые блины "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко складывает один на один и предлагает подавать с любимыми начинками.

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