Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить тушеный картофель с грибами.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г картофеля (лучше использовать молодую) + ⅓ ч.л. соли

400 г эрингов + ⅓ ч.л. соли

3 ст.л. растительного масла

2 зубчика чеснока

3 лавровых листа

"Мастер Шеф" Клопотенко решил на этот раз использовать азиатские грибы эринги. У них не такой насыщенный вкус, как у белых грибов, но более оригинальный и нежный, чем у шампиньонов.

Специи в этом рецепте используются самые простые: соль, чеснок и лавровый лист, хорошо дополняющий вкус тушеных блюд. Однако победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует экспериментировать, добавляя любимые специи.

Картофель чистим и нарезаем брусочками (если берем мелкий, то можно его сильно не нарезать), отправляем в сотейник, заливаем водой, чтобы он только покрыл картофель, и варим 10 минут, подсаливаем.

Эринги "Мастер Шеф" Клопотенко нарезает брусочками примерно по 2-3 см и выкладывает на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем грибы, добавив измельченный чеснок и соль, в течение 5 минут.

Далее добавляем обжаренные грибы и 3 лавровых листа к картофелю и тушим под крышкой 30 минут.

Подавать такую ​​печеную картошку с грибами "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает горячей как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

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