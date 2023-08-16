Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить салат из курицы и ананаса.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

600 г куриного филе бедра

2 л воды для варки мяса

½ ч. л. соли

3 яйца

3 куска белого хлеба (по желанию)

100 г твердого сыра

консервированная кукуруза – 1 банка (250 г)

консервированные ананасы кусочками – 1 банка (340 г)

3 ст. л. домашнего майонеза для заправки

3 веточки петрушки для подачи

Кипятим в кастрюле 2 л воды, в кипящую воду добавляем филе бедра и 1/2 ч. л. соли, варим на среднем огне 25 минут. Готовое мясо "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко достает из воды, перекладывает на тарелку и дает полностью остыть.

Яйца варим вкрутую (ровно 8 минут после закипания) и перекладываем их в холодную воду, чтобы легче чистились. Яйца чистим и нарезаем кубиком среднего размера.

Белый хлеб нарезаем кубиком со стороной 1 см, поджариваем на сухой сковороде до состояния сухарей, а затем перекладываем на тарелку, чтобы остыли.

Остывшее куриное филе бедра и твердый сыр "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также нарезает средним кубиком.

Перекладываем нарезанные ингредиенты в глубокую миску, в которой все будем смешивать. Из консервированных ананасов и кукурузы сливаем жидкость и всыпаем их в миску. Добавляем остывшие сухари.

Уже перед подачей победитель "Мастер Шеф" Клопотенко заправляет салат домашним майонезом, хорошо все перемешивая. Выкладываем готовый салат из курицы и ананасов в тарелку для подачи и посыпаем сверху измельченной петрушкой.

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