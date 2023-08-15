Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить омлет с сыром, похожий на пиццу.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

4 яйца

100 г твердого сыра

2 средних помидора

100 г листьев шпината

2 ст. л. подсолнечного масла

щепотка орегано

Чтобы омлет действительно был похож на пиццу, "Мастер Шеф" Клопотенко советует брать для этого количества компонентов сковороду диаметром не более 20 см.

Помидоры (лучше брать мясистые) моем, разрезаем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем средними кусочками.

На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем нарезанные томаты и листья шпината, добавляем немного соли, перемешиваем и готовим минуту на среднем огне.

Яйца "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вбивает в миску и сбивает вилкой до однородности. Добавляем немного соли (не забываем, что сыр тоже придаст солености). Выливаем яичную смесь в сковороду к посидорам и шпинату, накрываем крышкой и жарим на маленьком огне 2 минуты.

Твердый сыр победитель "Мастер Шеф" Клопотенко нарезает слайсами и выкладывает на омлет по кругу и кусочек внутрь. Накрываем крышкой и готовим еще 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.

Готовый омлет "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает посыпать щепоткой орегано и сразу подавать на стол, разрезая его деревянной лопаткой на треугольные кусочки. По желанию омлет-пиццу можно немного полить бальзамическим уксусом.

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