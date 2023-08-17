Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить варенье из помидоров, которое может быть и десертом, и соусом к мясу.

В расчете на 6 пол-литровых банок "Мастер Шеф" Клопотенко берет:

томаты сорта сливка – 3 кг

сахар – 1,5 кг

Помидоры моем. Не разрезая сам томат, из целых плодов вырезаем плодоножку и делаем надрезы крест крест-накрест. Складываем их в глубокую миску.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко бланширует овощи, чтобы получить более нежный вкус варенья. Заливаем помидоры кипятком и оставляем на 1 минуту. Затем перекладываем томаты в другую миску, с холодной водой, чтобы они остыли. Достаем их по одному и пальцами или ножом чистим от кожуры.

Очищенные помидоры победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко разрезает пополам, а затем каждую половинку – еще на три дольки. Складываем все в кастрюлю, добавляем сахар, перемешиваем и ставим на плиту.

Даем томатной массе закипеть и готовим на маленьком огне 30 минут. Накрывать крышкой не нужно. Периодически перемешиваем и собираем пенку.

Тем временем "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко занимается стерилизацией банок и крышек (лучше брать twist-off, но можно и обычные металлические).

Готовое варенье из помидоров выкладываем в банки и закрываем крышками. Даем ему остыть при комнатной температуре, а хранить такое варенье можно до года в прохладном месте.

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