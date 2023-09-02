Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко объяснил, как приготовить нежного и сочного кролика в сметане.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 1 кролик
- оливковое масло – 1 ст. л.
- лук – 2шт.
- морковь – 2 шт.
- сметана жирностью 20% – 300 г
- вода - 400 мл
- соль по вкусу
- 5 горошин душистого перца
- 5 горошин черного перца
- 3 лавровых листа
Кролика сначала нужно промыть и просушить бумажным полотенцем. После этого победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко разрезает тушку на большие порционные кусочки.
В сковородку с толстым дном наливаем оливковое масло и даем хорошо разогреться. Мясо кролика солим, выкладываем на сковороду и обжариваем с обеих сторон 5-7 минут до золотистой корочки.
Тем временем "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает брусочками морковь и лук соломкой. Добавляем нарезанные овощи на сковороду к кролику и обжариваем еще 3-5 минут (до золотисти лука и моркови).
В миске смешиваем сметану с водой.
Все содержимое сковородки – кролика и овощи – перекладываем в сотейник и заливаем смесью сметаны и воды. Добавляем горошины душистого и черного перца, лавровый лист.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко тушит кролика под крышкой в течение часа. Периодически нужно заглядывать в сотейник и следить, чтобы жидкость не выкипела (вдруг что - просто добавьте немного воды).
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