Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко объяснил, как приготовить нежного и сочного кролика в сметане.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 кролик

оливковое масло – 1 ст. л.

лук – 2шт.

морковь – 2 шт.

сметана жирностью 20% – 300 г

вода - 400 мл

соль по вкусу

5 горошин душистого перца

5 горошин черного перца

3 лавровых листа

Кролика сначала нужно промыть и просушить бумажным полотенцем. После этого победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко разрезает тушку на большие порционные кусочки.

В сковородку с толстым дном наливаем оливковое масло и даем хорошо разогреться. Мясо кролика солим, выкладываем на сковороду и обжариваем с обеих сторон 5-7 минут до золотистой корочки.

Тем временем "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает брусочками морковь и лук соломкой. Добавляем нарезанные овощи на сковороду к кролику и обжариваем еще 3-5 минут (до золотисти лука и моркови).

В миске смешиваем сметану с водой.

Все содержимое сковородки – кролика и овощи – перекладываем в сотейник и заливаем смесью сметаны и воды. Добавляем горошины душистого и черного перца, лавровый лист.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко тушит кролика под крышкой в ​​течение часа. Периодически нужно заглядывать в сотейник и следить, чтобы жидкость не выкипела (вдруг что - просто добавьте немного воды).

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