Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт консервации, которая прекрасно дополнит множество блюд.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить грузинский соус ткемали на зиму, который очень хорошо подойдет к рыбе, мясу или блюдам из картофеля.

В расчете на 1 л готового соуса "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 кг слив (лучше брать кисловатые)

1 ст. л. сахара

3-4 ч. л. соли

½ стакана воды

15 веточек кинзы

10 веточек мяты или мелиссы

1 перец чили

1 головку чеснока

2 ч. л. специи хмели-сунели

Сливы моем, разделяем пополам и удаляем косточки. Перекладываем сливы в кастрюлю и заливаем половиной стакана воды.

Далее победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет сахар и соль, ставит кастрюлю на средний огонь и варит в течение 30 минут, периодически помешивая.

Далее берем веточки мяты или мелиссы и кинзу – мелко рубим зелень. Целую головку чеснока чистим и мелко нарезаем. С перца чили "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко удаляет плодоножки и тоже мелко его нарезает.

Проваренные сливы следует перебить до максимальной однородности с помощью блендера.

На этом этапе "Мастер Шеф" Клопотенко ставит стерилизоваться банки и крышки.

Добавляем в сливы хмели-сунели, измельченный чеснок, зелень и перец чили. Хорошо перемешиваем и варим на среднем огне еще 10 мин.

Готовый ткемали разливаем в стерилизованные банки, закручиваем крышками. Хранить соус следует в прохладном и темном месте.

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