Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить грузинский соус ткемали на зиму, который очень хорошо подойдет к рыбе, мясу или блюдам из картофеля.

В расчете на 1 л готового соуса "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 1 кг слив (лучше брать кисловатые)
  • 1 ст. л. сахара
  • 3-4 ч. л. соли
  • ½ стакана воды
  • 15 веточек кинзы
  • 10 веточек мяты или мелиссы
  • 1 перец чили
  • 1 головку чеснока
  • 2 ч. л. специи хмели-сунели

рецепт, "Мастер Шеф"

Сливы моем, разделяем пополам и удаляем косточки. Перекладываем сливы в кастрюлю и заливаем половиной стакана воды.

Далее победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет сахар и соль, ставит кастрюлю на средний огонь и варит в течение 30 минут, периодически помешивая.

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Далее берем веточки мяты или мелиссы и кинзу – мелко рубим зелень. Целую головку чеснока чистим и мелко нарезаем. С перца чили "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко удаляет плодоножки и тоже мелко его нарезает.

Евгений Клопотенко

Проваренные сливы следует перебить до максимальной однородности с помощью блендера.

На этом этапе "Мастер Шеф" Клопотенко ставит стерилизоваться банки и крышки.

Добавляем в сливы хмели-сунели, измельченный чеснок, зелень и перец чили. Хорошо перемешиваем и варим на среднем огне еще 10 мин.

Готовый ткемали разливаем в стерилизованные банки, закручиваем крышками. Хранить соус следует в прохладном и темном месте.

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