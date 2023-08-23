Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить грузинский соус ткемали на зиму, который очень хорошо подойдет к рыбе, мясу или блюдам из картофеля.
В расчете на 1 л готового соуса "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 1 кг слив (лучше брать кисловатые)
- 1 ст. л. сахара
- 3-4 ч. л. соли
- ½ стакана воды
- 15 веточек кинзы
- 10 веточек мяты или мелиссы
- 1 перец чили
- 1 головку чеснока
- 2 ч. л. специи хмели-сунели
Сливы моем, разделяем пополам и удаляем косточки. Перекладываем сливы в кастрюлю и заливаем половиной стакана воды.
Далее победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет сахар и соль, ставит кастрюлю на средний огонь и варит в течение 30 минут, периодически помешивая.
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Далее берем веточки мяты или мелиссы и кинзу – мелко рубим зелень. Целую головку чеснока чистим и мелко нарезаем. С перца чили "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко удаляет плодоножки и тоже мелко его нарезает.
Проваренные сливы следует перебить до максимальной однородности с помощью блендера.
На этом этапе "Мастер Шеф" Клопотенко ставит стерилизоваться банки и крышки.
Добавляем в сливы хмели-сунели, измельченный чеснок, зелень и перец чили. Хорошо перемешиваем и варим на среднем огне еще 10 мин.
Готовый ткемали разливаем в стерилизованные банки, закручиваем крышками. Хранить соус следует в прохладном и темном месте.
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