Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт, который превратит баклажаны в деликатес и сделает их похожими на грибы.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованные баклажаны как грибы на зиму.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на банку 720 мл):

450 г баклажанов

10 веточек укропа

5-6 зубчиков чеснока

40 мл уксуса столового 9%

50 мл подсолнечного масла

1 ч. л. соли

Сразу простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом.

Баклажаны моем, срезаем хвостики. Прямо с кожурой "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает овощи кубиком среднего размера. Складываем их в сотейник, заливаем водой, даем закипеть и варим еще 5 минут.

Отбрасываем баклажаны в дуршлаг и даем стечь воде. Перекладываем их в глубокую миску, добавляем мелко нарезанный укроп, раздавленный чеснок, соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешиваем все и складываем в предварительно простерилизованную банку.

Банку с баклажанами нужно еще раз простерилизовать. Для этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на дно кастрюли кладет керамическую тарелку вверх дном, на нее ставит банку, накрывает ее стерильной крышкой, не закручивая, и заливает в кастрюлю воду до уровня "плечиков" банки. Когда вода закипит, стерилизуем банку 15 минут, а затем достаем и закручиваем герметично крышку.

Банке с маринованными баклажанами победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дает остыть при комнатной температуре, а затем переставляет ее в прохладное место. Хранить консервацию лучше всего до года.

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