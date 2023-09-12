Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маринованные баклажаны без добавления уксуса.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 2 баклажана
- 3 зубчика чеснока
- 150 мл оливкового масла (+ 3 ст. л. для запарвки)
- 1 ст. л. каперсов (они заменят уксус, потому что имеют приятную кислинку)
- 2 веточки базилика
- 1/3 перца чили (можно регулировать по вкусу)
- соль по вкусу
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что раньше баклажаны всегда засыпали солью, чтобы избавиться от лишней горечи, но в последнее время он перестал так делать, потому что современные сорта лишены горького послевкусия.
Поэтому для этого рецепта баклажаны победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вымывает, нарезает кружочками толщиной примерно 1 см и обжаривает на разогретой сковороде со 150 мл оливкового масла, с обеих сторон до образования румяной корочки.
Мелко нарезаем чеснок, перец чили и каперсы. Отделяем листики базилика (стебли не используем), моем и измельчаем.
В миску "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко складывает измельченные каперсы, перец чили, чеснок и базилик, добавляет две щепотки соли, 3 ст. л. оливкового масла и хорошо все перемешивает.
Перекладываем в миску с заправкой жареные баклажаны, немного перемешиваем и отправляем в холодильник минимум на 2 часа.
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