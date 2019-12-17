Алексей Анатольевич Омельяненко - скандальный банкир, подозревается судом в выводе из "Укргазбанка" ста миллионов гривен на фиктивные фирмы.

Биография

Алексей Анатольевич Омельяненко родился 24 апреля 1973 года в городе Киев.

Образование

Алексей имеет диплом финансиста, который он получил в экономическом университете (1994).

Семья

Омельяненко состоит в браке. Жену зовут Оксана. С 2014 года она является сотрудницей группы компаний «Мироновский хлебопродукт».

Алексей - многодетный отец. У него шестеро детей: четыре дочери и два сына.

Карьера

После университета Алексей стал сотрудником Нацбанка. Был экономистом в отделе, который занимался организацией контроля нормативов управления организации банковского надзора.

Через год перешел работать в печально известный банк "Украина". Но Омельяненко успел покинуть его за несколько лет до того, как банк "лопнул". С конца 1996 по 1997 год Алексей был первым заместителем ЗАО "Вексельно-расчетный центр банка "Украина".

Затем в течение семи лет местом работы Омельяненко был "Укргазбанк". В 2004 году вошел в состав Наблюдательного совета банка. За год до этого он возглавил Наблюдательный совет ОАО Трест Киевгорстрой-1 им. Загороднего. Занимает должность Почетного председателя этого предприятия.

В апреле 2004 года стал заместителем председателя правления ЗАО СК "Украинская страховая группа". Кроме того, был советником руководителя данной группы.

Алексей был помощником народного депутата IV созыва (2002-2006) Верховной Рады, члена Партии регионов Василия Горбаля. Работал Омельяненко на общественных началах.

В 2006 году он сам баллотировался в списке Партии регионов в парламент. Однако его место оказалось непроходным.

Зато ему дважды удавалось становиться депутатом Киевского городского совета - в 2006 и 2010 годах. Как и на выборах в Верховную Раду, он был представителем "регионалов" и даже был председателем одноименной фракции в Киевсовете.

Алексей входил в состав градостроительной постоянной комиссии горсовета, которая также занималась вопросами земельных отношений и архитектуры.

Компромат

Алексей Омельченко стал фигурантом уголовного дела о выводе ста миллионов гривен из "Укргазбанка". Как стало известно СМИ, в 2018 году прокуратура начала расследование о хищении 39 миллионов гривен из государственного "Укргазбанка".

Правоохранители в ходе расследования установили, что "в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода государственных средств". Этим бывшим топовым менеджером и был Алексей Омельяненко.

Схема выведения проста, но эффективна. Финансист договорился с руководителем одного из департаментов банка. Средства поступали в качестве кредитов на счета фиктивных фирм, которые принадлежали самому Алексею.

Затем деньги выводились из этих предприятий и далее их след терялся где-то в офшорах. Назад в банк кредиты уже никто не возвращал.

В апреле того же года следователи прокуратуры сообщили Алексею о его "подозрение в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору лиц".

В феврале 2019 года Омельченко был взят под арест на 60 дней, а Фемида назначила залог в сумме 90 миллионов гривен. Правда, уже в апреле месяце сумма уменьшилась в 30 раз. При цьому суд "доводы обвинения не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствием, в десятки раз превышает сумму залога".

Теперь банкиру, чтобы выйти на свободу необходимо было вынести уже три миллиона.

Но уже через два месяца Омельченко вышел на свободу, вообще не заплатив в качестве залога ни копейки.

В июне 2019 года суд отпустил Алексея под "личное обязательство". Более того, Фемида не обязала ексзаступника председателя банка не покидать страну. Его паспорт не был изъят на хранение и на него не был надет электронный браслет.

Как отмечают ЗМІ, "судья Светлана Смык, согласно нормам закона, вообще не должна была рассматривать изменение меры пресечения. Так, несколько дней назад другой судья приняла решение продлить меру пресечения в виде залога. Новые обстоятельства с того момента не появились (в любом случае адвокат Омельяненко их не представил), поэтому Смык, согласно закону, должна была оставить вопрос без рассмотрения ".

Как отмечает народный депутат Александр Дубинский, за ґ ратами Алексей Омельченко не оказался потому что "ему помог советник бывшего президента Украины и владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк. Такая «забота» со стороны Косюка была связана с тем, что они с Омельяненко имели совместный аграрный бизнес, оформленный на его жену". в Течение нескольких лет Омельяненко и Костюк (через ООО «Зерновой край», в которой последний является конечным бенефициаром) стали основателями нескольких агрокомпаний.

По информации бывшего журналиста-расследователя, "долевое участие Омельяненко в совместном аграрном бизнесе происходило за счет украденных средств".

Декларация

Алексей Омельяненко не подавал налоговых деклараций.