Президент Владимир Зеленский возвращает в Украину Михеила Саакашвили, поскольку ему нужен человек с репутационной славой

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мне это абсолютно понятно, как и 99,9% украинцев. Жизнь заставила. Так хотели проскочить в монобольшинстве, но поняли, что без привлечения людей, которые пользуются репутационной славой, не получится. Понимаю, что те, кто не любят Саакашвили, могут что угодно говорить. Но, тем не менее, это человек, который изменил свою страну. Взял коррумпированную страну, и без всякой подготовки поставил руководить честных людей», - отметил он.

Кроме того, Пальчевский напомнил украинцам, чего они ждали от самого Зеленского.

«Мы же ждали от Зеленского не то, чтобы занятий макроэкономикой на основании последних теорий. Особенно либертарианства и прочего. А потом все вернулось на круги своя: мы беднеем, бюджет состоит из займов, продажа земли как "палочка-выручалочка", и так далее. Мы ждали, что он поставит честных людей, и уберет не честных. В результате, 80% аппарата оказалось "порохоботами". А потом случилось то, что в страшном сне нельзя было представить…», - подчеркнул он.

В частности, утверждает Пальчевский, Зеленский пошел на договорняк с бывшим гарантом Петром Порошенко.

«Эти двое договорились и проголосовали. И напряжение вокруг посадки Порошенко сразу спало. И теперь он уже комментирует, что Украине дадут миллиард. И делает вид, что это его заслуга. У меня вопрос к Порошенко: сколько миллиардов лично вы вывели из Украины и куда?» - уточнил он.

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