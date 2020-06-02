Президент Украины Владимир Зеленский действует такими же методами, как и его предшественник

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Еще один тренд старо-новый. Президенты передали слабости друг другу. У нас больше всего критиковали Порошенко за схему Гонтаревой-Маркаровой. Это когда президент или министр покупает облигации внутреннего займа, а потом правительство и государство возвращает им их с процентами. Кредитор украинской экономики Порошенко уже серьезный. В этом году ему больше ста миллионов гривен возвращают за то, что он помог государству, когда руководил им», - отметил он.

Аналогичная ситуация, по словам Томенко, сейчас наблюдается и с Зеленским, хотя и в меньшей степени.

«Другими словами, они сначала убивают национальную экономику, а потом якобы помогают ее восстановить. Так вот Зеленский тоже эту практику имеет. Это видно по декларации. Он уже выкупил облигации внутреннего займа на 5,2 миллиона, а вернул 5,1 миллион. Это не сто миллионов Порошенко, но общая тенденция видна», - подчеркнул он.

Томенко утверждает, что подобные выходки власти дорого могут обойтись имиджу Украины на международной арене.

«Это ж представьте. Вы едите на международную конференцию, где говорите: друзья, давайте вы будете международными инвесторами. А я, как президент, гарантирую безопасность. А вам отвечают: что ж вы гарантируете, если у вас такая беда, что вы сами у государства одалживаете, а потом возвращается с процентами. Новая власть действует так же, как и предыдущая: хитрые схемы, обход государственных структур, попытка легитимизировать свои доходы, и так далее», - уточнил он.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".