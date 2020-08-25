Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о договоренности по следующим выборам между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко

В интервью Politeka Online Пальчевский рассказал о том, что несмотря на свои предвыборные обещания, нынешний президент уже успел договориться с бывшим. Об этом общественный деятель заявил, комментируя выступление Зеленского по случаю Дня Независимости Украины. По мнению Пальчевского, речь главы государства была нацелена на уход от актуальных для страны проблем.

По словам общественного деятеля, Зеленский и Порошенко заключили соглашение.

«Ходят разговоры о том, что Зеленский получил от Порошенко, о том, что он ему дает карт-бланш – то есть полную свободу. Вы видели, Порошенко шагал вместо того, чтоб в кандалах плестись за то, что он вытворял с Украиной в течение пяти лет, он становится сейчас одним из участников политического процесса», - возмутился Пальчевский.

Он отметил, что в последнее время президент уже начал сильно напоминать своего предшественника по количеству «пафоса» в своих выступлениях. На фоне таких изменений Пальчевский предположил, что для президента это может закончиться плачевно, так как Порошенко может нарушить договоренность.

Общественный деятель также рассказал, что слышал о существующей договоренности между политиками по следующим выборам.

«Клан Коломойского и клан Порошенко договорились о том, что на следующие выборы выходят Зеленский и Порошенко, потому что Зеленский легко побеждает, по мнению двух кланов. И опять эта дихотомичность…они же реально делят Украину! То есть объединительного начала у Владимира Зеленского не получилось», - подытожил Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский высказался о президентстве Зеленского.

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