Политолог Александр Лазарев рассказал, что нагнетание ситуации с беженцами на границе с Беларусью выгодно и Польше, ведь это позитивно влияет на рейтинг правящей партии.

Об этом он рассказал во время передачи «Politeka online», фрагмент которой он опубликовал у себя в блоге.

«У Польши сейчас очень серьезные проблемы с Европейским союзом, против Польши вводят санкции в ЕС, им замораживают дотационные программы и у них огромная проблематика с имплементацией на законодательном уровне европейских норм, например того, что касается ЛГБТ. В Польше при власти сейчас консерваторы и они не могут себе позволить подобные вещи», - отметил Лазарев.

По словам эксперта, в Польше постоянно идёт борьба между либералами и консерваторами. Как отметил политолог, нынешние власти Польши находятся в консерваторской нише, поэтому когда они отказываются принимать беженцев, то они получают большую поддержку соответствующего электората.

«Они пытаются консолидировать вокруг себя европейские государства и сказать: «Уважаемые, вы с нами пытаетесь ссориться? Мы же последний форпост Европы, поэтому давайте как-то возобновлять сотрудничество: закройте глаза на то, что мы консервативную политику проводим, и на то, что у нас есть свои позиции». У Польши очень сильно пошатнулись отношения с США после прихода Байдена, потому что Дуда делал ставки на Трампа», - сказал Лазарев.

Как отметил политолог, таким образом Польша может быть заинтересована в нагнетании ситуации с беженцами на границе с Беларусью, потому что это позитивно сказывается на рейтинге правящей политической силы внутри Польши.

Как сообщала Politeka, Александр Лазарев рассказал, как ситуация с беженцами повлияла на отношения Польши с ЕС.

Также Politeka публиковала слова Александра Лазарева: Сейчас демократия используется как фасад для политики некоторых государств.





