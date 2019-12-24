Политический аналитик Михаил Погребинский объяснил, почему в Украине партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" и ее лидер Виктор Медвечук находятся под постоянным прессингом

По словам Погребинского, атаки на Медведчука связаны с тем, что некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского искренне ненавидят Россию, или хотят, чтобы так думали. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала "ТВЦ", пишет "Украина.ру".

В частности, Поргебинский привел пример, заговорив о Никите Потураеве, который ранее был в Партии регионов, а затем, "перекрасившись", стал называть Ленина маньяком. Эксперт добавил, что таких людей как Потураев, в окружении Зеленского немало.

"Эта публика из жанра «Я за идею, но за бабки». Он работал на Партию регионов, выполнял пропагандистскую функцию. Таких людей в окружении Зеленского много", - заявил Погребинский.

Эксперт высказал мнение, что подобные Потураеву люди "нашептали" Зеленскому, что от России исходит реальная угроза и украинскому лидеру следует оставаться в антироссийском лагере.

Если он не назначить в свое правительство людей Джорджа Сороса, а будет договариваться с другом Владимира Путина, то он может потерять свою власть, пояснил Погребинский.

Аналитик добавил, что обыски и угрозы в адрес телеканалов исходят из сображния, что Зеленскому надо доказывать, что он против России, что он не "враг народа".

При этом политолог выразил надежду, что в Украине ситуация придет в норму, так как тот же министр МВД Арсен Аваков объявил "войну" ОПГ.