Российская Федерация ни перед чем не остановится, чтобы быть в дамках

Украина в ситуации на Ближнем Востоке оказалась всего лишь «пешкой», а ситуацией с упавшим украинским Боингом решит воспользоваться Кремль

США и Иран обменялись серьезными военными ударами, которые, по мнению экспертов, могут привести к Третьей мировой войне. Ведь Иран и США имеют ядерное оружие, поэтому накал в обоих странах лишь нарастает.

Как сообщает Politeka.net, такую информацию прокомментировал на своей странице в Facebook украинский политолог, историк Евгений Магда.

Он выделил несколько нюансов анализируя ситуацию с США и Ираном. Магда напомнил, что противостояние США и Ирана существует более 40 лет, но нынешний президент США Дональд Трамп сделал свой ход, перед президентскими выборами в ноябре 2020 года.

Ко всему прочему, закулисье ситуации находится РФ с собственными интересами и рычагами влияния, а внутри региона – Саудовская Аравия, как мощный игрок и уже ощетинившийся Израиль, у которого также выборы – третьи подряд в течение года, в апреле 2020-го.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что в противостоянии США и Ирана Украина превратилась в пешку. Поэтому вокруг крушения украинского Боинга, который сегодня упал в Тегеране, Российская Федерация начнет строить множество манипуляций.

«Советы простые – сохраняйте голову трезвой, старайтесь не подхватывать очевидные фейки, будьте бдительны и внимательны», – подытожил историк.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

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